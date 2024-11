S.A. 17 novembre 2023 Nuovo allarme: donna intossicata dai funghi Un “falso prataiolo” manda in ospedale una donna di 59 anni di Sassari. Si rinnova l’appello della Asl di Sassari



SASSARI - Questa volta, il secondo episodio nell’ultima settimana, il responsabile che ha mandato in ospedale una cittadina sassarese è stato l’Agaricus xanthodermus, un fungo molto simile ai comuni “prataioli” commestibili che differenzia da questi ultimi anche per il suo tipico odore sgradevole che emana perfino in fase di cottura. «Se la nostra consulenza è fondamentale per riconoscere le specie velenose, lo sono anche i nostri consigli per il trattamento e la consumazione del prodotto”, spiega Pietro Murgia», il responsabile dell’Ispettorato Micologico della Asl di Sassari, che invita la popolazione ad un attento consumo del prodotto stagionale.



Alcuni giorni fa la donna ha consumato dei “prataioli” raccolti in

campagna, i problemi sono iniziati ore dopo il pranzo con sintomi a

carico dell'apparato gastrointestinale, come vomito e nausea, che

l’hanno costretta a rivolgersi al Pronto soccorso dell’ospedale

Santissima Annunziata di Sassari. Per la donna e’ scattato quasi immediatamente il protocollo da intossicazione da funghi. I sanitari, con la consulenza dei Micologi dell’ Azienda sanitaria di Sassari hanno trattato la donna per poi ricoverarla per 24 ore.



Orario:

Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 - 348/5455906

mail: sian.micologico@aslsassari.it

Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore alle

Tel. 079 785300/09 - 347/3779432

mail: sian.micologico@aslsassari.it