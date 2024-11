Cor 20 novembre 2023 Asinara destinazione sostenibile: webmeeting Si terrà martedì 21 novembre presso la sala conferenze del Parco Nazionale dell´Asinara in via Ponte Romano 81 il convegno sul turismo sostenibile. Modera i lavori Vittorio Gazale



PORTO TORRES - Asinara e il suo territorio: destinazione turistica sostenibile. E' questo il titolo del meeting in programma presso la Sala Conferenze del Parco Nazionale dell'Asinara martedì 21 novembre (dalle ore 9.30). Oltre ai saluti delle autorità, c'è attesa per gli interventi di numerosi addetti ai lavori: da Marco Vannini (Uniss) a Silvia Pazzola (Parco Asinara) e Marco Celi (Progetto Reset), fino al direttore del Parco dell'Arcipelago della Maddalena, Giulio Plastina, e Chiara Viappiani (Parco nazionale Appenino tosco emiliano) e Benedetto Sechi (Flag Non Sardegna).