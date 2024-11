S.A. 22 novembre 2023 Uniss: nuovi Dipartimenti di Ingegneria e Innovazione A breve l´attivazione di due nuovi dipartimenti: Ingegneria con sede a Sassari e Innovazione presso il Consorzio universitario di Olbia



SASSARI - Importanti novità all’Università degli Studi di Sassari che si appresta ad attivare due nuovi dipartimenti. Ieri pomeriggio nell’aula Magna del palazzo storico, il Rettore Gavino Mariotti li ha presentati ufficialmente assieme ai due docenti referenti: il professor Enrico Grosso per il Dipartimento di Ingegneria e il professor Francesco Morandi per il Dipartimento di Innovazione. Presenti anche il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi e Aldo Carta, Presidente dell'Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia.



La missione del Dipartimento di Ingegneria si basa sulla consapevolezza che formare studenti e futuri professionisti nelle discipline ingegneristiche è essenziale per la promozione dell’innovazione tecnologica e il supporto allo sviluppo delle aziende che insistono sul territorio e oltre. «Ci aspettiamo che l’insegnamento di queste discipline a Sassari porti a una riduzione dell’esodo dei giovani diplomati verso la Penisola, con giovamento per il tessuto socioeconomico locale. L’obiettivo che si pone il nuovo dipartimento è giungere a un numero di laureati annui pari a 140 unità», ha affermato il Rettore.



Il professor Francesco Morandi è intervenuto invece per illustrare il nuovo Dipartimento di Innovazione presso il Consorzio universitario di Olbia, che sarà ospite di una modernissima struttura messa a disposizione dal Cipnes e che rientra in un più vasto piano di sviluppo del consorzio di UniOlbia. L’offerta formativa di Innovazione si realizzerà attraverso una laurea triennale in “Innovazione per lo sviluppo territoriale” e le lauree magistrali in “Design Systems for Territorial Planning” e Innovation Design for Sustainable Development”. Previsti inoltre dei corsi di alta formazione internazionale con Centri di ricerca e Università straniere (MIT, Cornell University, Paris 1_Sorbonne).