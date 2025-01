Cor 17:19 Scienze Politiche, nuovo corso laurea a Sassari Parte a Sassari il nuovo Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – Governance Globale, percorso di studi innovativo che risponde alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato e digitalizzato



SASSARI - L’Università UnitelmaSapienza amplia la propria offerta formativa con l’attivazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale (SPRIGG), percorso di studi innovativo che risponde alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato e digitalizzato. Il corso, classe di laurea L-36, sarà ospitato nelle aule del polo didattico dell’AICS FP Sardegna, in via Cedrino 3, nel quartiere di Latte Dolce a Sassari, dove gli studenti potranno sostenere gli esami in videoconferenza, senza dover affrontare onerose trasferte.



La nuova proposta formativa che va ad ampliare quelle già attivate tre anni fa, grazie all’accordo siglato nel settembre 2022 tra il più grande ateneo italiano e l’ente di formazione professionale sardo, si pone l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate, in grado di analizzare e gestire i complessi fenomeni globali e digitali, con competenze interdisciplinari che spaziano dalle scienze giuridiche ed economiche alle scienze sociali e tecnologiche. Un percorso accademico con due curricula specializzati: il curriculum A “Diritti, Mercati, Tecnologie”, focalizzato sulle interazioni tra regolamentazioni, dinamiche di mercato e innovazioni tecnologiche, con particolare attenzione al digitale; il curriculum B “Sicurezza e Relazioni Internazionali”, incentrato sulle diverse dimensioni della sicurezza e sulle dinamiche globali, tenendo conto dell’impatto delle tecnologie emergenti.

Il polo didattico di Sassari rappresenta un modello di apprendimento all’avanguardia, che combina lezioni telematiche agli esami in videoconferenza in sede, garantendo un costante tutoraggio per gli iscritti.



«Prosegue il nostro impegno per la formazione di qualità in Sardegna – sottolinea il presidente dell’AICS FP Sardegna, Franco Cassano – l’accordo siglato con l’Università UnitelmaSapienza ha reso possibile l’apertura del primo polo didattico dell’isola, un passo importante per garantire agli studenti sardi un’offerta formativa universitaria di eccellenza senza la necessità di spostarsi dalla Regione». L’Università UnitelmaSapienza, istituita nel 2004, è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, grazie ai suoi docenti altamente qualificati, garantisce una formazione di alto livello, con una vasta offerta di corsi di laurea e master universitari in diverse aree disciplinari. In tre anni sono stati 102 gli iscritti ai corsi di laurea del polo didattico della Sardegna dell’Università telematica UnitelmaSapienza. Per maggiori informazioni e iscrizioni al Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale, è possibile contattare il numero 388 8713337 o inviare un’e-mail a polo.sassari@unitelmasapienza.it.