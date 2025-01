Cor 19:51 A Tempio il Polo Universitario a distanza Il progetto, nato per rendere più vicina e accessibile l’Università ai tanti giovani che, per varie ragioni, non possono trasferirsi o recarsi altrove per seguire i corsi, è un’occasione importante per il capoluogo della Gallura montana



TEMPIO - Si è tenuta oggi a Tempio Pausania, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale, la conferenza stampa di presentazione del progetto di Formazione universitaria a distanza e la firma dell’accordo tra il Comune di Tempio, l’Università di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza e l’Istituto Euromediterraneo di Tempio che consentirà l’avvio del progetto. Sono intervenuti: Gianni Addis sindaco di Tempio Pausania, Monica Liguori assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Tempio Pausania, Michele Maria Comenale Pinto direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e don Giorgio Diana direttore dell’Istituto Euromediterraneo.



Il progetto, nato per rendere più vicina e accessibile l’Università ai tanti giovani che, per varie ragioni, non possono trasferirsi o recarsi altrove per seguire i corsi, è un’occasione importante per il capoluogo della Gallura montana, perché grazie alla sinergia tra Comune, Università e Istituto Euromediterraneo, sarà possibile fornire un servizio innovativo e di qualità alla Città e al territorio, agli studenti già iscritti e a quelli potenziali, garantendo un accesso agevole a tutti i servizi e agli insegnamenti che le varie facoltà universitarie coinvolte possono offrire.



A partire dal 1° marzo, infatti, verranno attivati i corsi universitari a distanza di Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche, Scienze politiche e giuridiche per l’Amministrazione e Scienze strategiche e giuridiche della difesa e della sicurezza. Gli studenti potranno seguire le lezioni a distanza con collegamento diretto all’aula della sede centrale nei locali dell’Istituto Euromediterraneo, che metterà a disposizione anche altri servizi, compresi gli spazi della biblioteca dove poter studiare e le tante avanzate tecnologie digitali di cui dispone.



Nel suo intervento di presentazione del Polo universitario a distanza, il sindaco Gianni Addis ha dichiarato che «il progetto di formazione universitaria a distanza che oggi ha preso l’avvio, ha la finalità di fornire un servizio innovativo e di qualità, e consentirà al Comune di porsi come promotore di un’importante iniziativa che lo renderà polo di interesse culturale per tutta la zona anche oltre i limiti territoriali di competenze. Con questo progetto che mira ad accorciare le distanze sia fisiche che economiche che allontanano i nostri giovani dalla formazione universitaria, intendiamo accelerare o quanto meno agevolare un processo di crescita culturale che riteniamo irrinunciabile, anche come risposta coerente ad una vocazione della Città ad una cultura giuridica che storicamente le appartiene, espressione e valore alto di democrazia».



Futuro e cultura i temi toccati dall’assessora alla Pubblica Istruzione Monica Liguori nel suo intervento: «Nel perseguire costantemente l’obiettivo di rafforzare i presìdi culturali e della pubblica istruzione e mettere i nostri ragazzi e quelli del territorio nelle condizioni di accedere ai più alti livelli di istruzione, si è giunti all’importantissimo risultato della stipula dell’accordo con l’Università di Sassari e l’Istituto Euromediterraneo per l’inizio delle lezioni dei diversi corsi del Dipartimento di Giurisprudenza. La nostra è una scommessa sul futuro di questa città per la quale mettiamo costantemente in campo ogni idea, ogni risorsa e ogni azione per l’arricchimento personale ed economico di ciascun cittadino». Il prof. Michele Maria Comenale Pinto direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ha evidenziato l’importanza della convenzione anche per la presenza a Tempio del Tribunale e delle varie attività forensi che ad esso fanno capo. Per don Giorgio Diana la nascita del Polo universitario a distanza contribuirà ad ampliare un’offerta formativa, già altamente attrattiva e di qualità e, soprattutto, alla realizzazione del sogno di tanti giovani di poter frequentare l’università senza troppi disagi.