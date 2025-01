Cor 16:34 Crea UniCa: al via otto startup sarde Il Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari ospita l’evento inaugurale della nuova edizione del Programma di accelerazione



CAGLIARI - Lunedì 20 gennaio, dalle 16 alle 18, il Crea UniCa (Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari) in via Ospedale, ospita l’evento inaugurale della nuova edizione del Programma di accelerazione. Realizzato nell’ambito del progetto Cte Cagliari - Casa delle tecnologie emergenti, di cui il comune del capoluogo regionale è capofila - il progetto è finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Al programma prendono parte otto startup sarde selezionate, partner e stakeholder del progetto. Il Kick-off meeting si aprirà con i saluti dei rappresentanti della Cte Cagliari. A seguire, gli interventi di Maria Chiara Di Guardo (direttrice Crea UniCa e programma di Accelerazione) e Augusto Coppola (responsabile del programma ed esperto di startup e accelerazione). I partner del progetto illustreranno alle startup i servizi esclusivi messi a disposizione per supportare il loro percorso di crescita, tra cui mentorship, spazi di co-working, consulenze personalizzate e accesso a investitori e opportunità di networking.



I temi. Questa edizione del Programma di accelerazione ha per protagoniste otto startup sarde che rappresentano vari settori strategici quali Smart City, Mobilità Sostenibile, Green Economy e tecnologie emergenti (Blockchain, IoT, Intelligenza Artificiale, 5G). Ciascuna startup potrà presentare la propria attività. Le startup selezionate sono ActiveLabel srl: tracciamento della filiera di approvvigionamento con l'uso di etichette intelligenti (smart label). Si tratta di una start up di UniCa che ha già vinto vari premi; Handy srl: sistema integrato hardware/software che permette di noleggiare auto, scooter e imbarcazioni con una flessibilità senza precedenti; Proof of Renewable: sistema di gestione dei Carbon credits basata su blockchain; Wherepromo: piattaforma AI che permette di scoprire le offerte più aderenti al profilo del consumatore; Experience Happiness: sistema integrato digitale-analogico per trasformare la felicità in un'abitudine; Icarus srl: piattaforma AI che offre ai malati un supporto domiciliare H24; Ophelius: piattaforma di coaching on line per ridurre il burn out e migliorare la qualità del lavoro degli impiegati; Abigio: piattaforma di crowdshipping verso i piccoli centri.



Crea UniCa, centrale nell’ecosistema dell’innovazione. Il Programma di accelerazione durerà quattro mesi e si distingue per l’approccio sistemico e la capacità di connettere startup, istituzioni, partner tecnologici e investitori. «Il Crea si conferma catalizzatore per lo sviluppo dell’ecosistema tecnologico e imprenditoriale della Sardegna. Il nostro obiettivo - spiega la professoressa Di Guardo - è teso a fornire alle startup strumenti e competenze necessari per affrontare con successo le sfide del mercato, valorizzando il potenziale innovativo del territorio. Chi vuole fare impresa può definire meglio la propria idea di servizio e/o prodotto e può metterla alla prova, creando le prime fondamentali connessioni con il mondo degli investitori nazionali e internazionali».