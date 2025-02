Cor 14:50 Ugl, vertenza università a Nuoro La Ugl a Nuoro in un´assemblea sindacale con i lavoratori della biblioteca, front office, segreteria, laboratorio e addetti alle pulizie per discutere dei temi cruciali riguardanti la salvaguardia dei posti di lavoro e continuità delle sedi universitarie di Nuoro, una risorsa fondamentale per il nostro territorio



NUORO - Durante l'assemblea, si è discusso delle difficoltà affrontate dai lavoratori delle sedi universitarie e delle cooperative ad essa collegate, che da troppo tempo vivono in situazioni di precarietà e instabilità contrattuale. Simone Testoni, dirigente sindacale dell'Ugl, sottolinea l'importanza di unire le forze per garantire non solo la dignità dei lavoratori, ma anche il futuro Delle sedi universitarie di Nuoro. «Non possiamo permettere che il nostro territorio perda una risorsa così preziosa. La formazione e la ricerca sono elementi chiave per il nostro sviluppo e per il benessere della comunità» afferma Testoni.



L'assemblea ha discusso e approvato le strategie e azioni sindacali da intraprendere a sostegno dei lavoratori e per chiedere un impegno concreto da parte delle istituzioni. «Pronti ad alzare il tiro con azioni sindacali mirate, per l'apertura di un tavolo istituzionale regionale. fondamentale che la voce dei lavoratori venga ascoltata e che si lavori insieme per garantire condizioni di lavoro dignitose e un futuro stabile per l'Università» concludono gli rsa Stefania Menneas e Giovanni Palmas. Nei prossimi giorni - concludono i sindacalisti - chiederemo a gli studenti universitari e cittadini di costruire un fronte unito nella lotta per i diritti e per il futuro del nostro territorio.