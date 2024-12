S.A. 1 dicembre 2023 Biblioteche a Sassari: dicembre ricco di eventi Un calendario ricco di eventi per tutte le età e per tutti i gusti quello che l’Amministrazione ha organizzato nelle biblioteche comunali di Sassari. Tra il 5 e il 19 dicembre sono in programma nella sala conferenze di Palazzo d’Usini in piazza Tola quattro incontri con l’autore. Previsti anche tre laboratori per bambine e bambini nelle sedi di Caniga, Li punti e piazza Tola



SASSARI - Un calendario ricco di eventi per tutte le età e per tutti i gusti quello che l’Amministrazione ha organizzato nelle biblioteche comunali di Sassari. Tra il 5 e il 19 dicembre sono in programma nella sala conferenze di Palazzo d’Usini in piazza Tola quattro incontri con l’autore. Previsti anche tre laboratori per bambine e bambini nelle sedi di Caniga, Li punti e piazza Tola. La partecipazione agli incontri è gratuita e l’accesso è libero.



Si parte il 5 dicembre alle 17:30 con lo scrittore e giornalista Stefano Liberti. Attraverso la lettura di alcuni brani del suo libro “Terra bruciata. Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita” avvierà una riflessione sugli impatti del cambiamento climatico in Italia, dai ghiacciai in ritirata alle città sempre più calde, attraverso un dibattito critico sulla crisi ambientale. L’evento, dal titolo “Voci in emergenza. Dialoghi sulla crisi climatica” rientra all’interno delle attività di redazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici finanziato dal ministero dell’Ambiente e portato avanti dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari.



Il 12 dicembre alle 18, Paolo Pinna Parpaglia presenterà il suo ultimo libro: “La Morte si chiama Madame", nuovo avvincente caso dell’investigatore di Assemini Antony Depin. L’incontro è organizzato all’interno del Festival letterario MondoEco, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale. Martedì 14, sempre alle 18, è la volta di Paolo Cuccuru e della sua raccolta "E la sorte è il vento. Novelle di Sardegna", tredici racconti incentrati su altrettanti personaggi vissuti dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, in cui la Sardegna è la vera protagonista.



Giovedì 19, alle 18, Alessandro Soddu, docente di storia medievale all’Università di Sassari, presenterà "Gonnario di Torres. Un re sardo del XII secolo", un saggio in cui vengono ricostruite le singolari vicende di Gonnario, Re-giudice di Torres dal 1.127 al 1.154, che abbandonò il potere per abbracciare la vita monastica, finendo per essere annoverato, nel Seicento, tra i beati dell’ordine dei Cistercensi. Rivolti ai frequentatori più giovani, tra gli 8 e i 10 anni, i laboratori "C'è un albero di Natale in biblioteca": letture di racconti a tema natalizio e laboratori di manualità durante i quali i bambini realizzeranno addobbi per decorare l'albero di Natale della biblioteca. Le attività, con inizio alle 17, si terranno martedì 12 dicembre nella biblioteca centrale di piazza Tola, mercoledì 13 dicembre nella biblioteca di Li Punti e giovedì 14 nella biblioteca di Caniga.



La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente: biblioteca centrale di piazza Tola, biblioteca@comune.sassari.it 079279387; biblioteca di Caniga bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079279954; biblioteca di Li Punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079 279980.