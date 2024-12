S.A. 2 dicembre 2023 Concerti Capodanno: bando per i gazebo bar Bando aperto ad imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite per dodici postazioni, suddivise in blocchi da tre gazebo, per la somministrazione di alimenti e/o bevande: domande fino al 13 dicembre



ALGHERO - In occasione dei concerti di Guè, Noiz e Anna (29 dicembre), Voglio tornare negli Anni '90 (30 dicembre) e Ligabue (31 dicembre) in programma ad Alghero presso il Piazzale della Pace, la Fondazione Alghero intende concedere ad imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite, dodici (12) postazioni, suddivise in blocchi da tre gazebo, per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna).



Gli operatori interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in busta chiusa, utilizzando l'apposita modulistica (Modello A) entro le ore 13.30 del 13 dicembre 2023. Le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente a mano, a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 04.12.2023, presso il protocollo della Fondazione Alghero al seguente indirizzo: Fondazione Alghero Largo Lo Quarter snc – 07041 Alghero (SS). Le buste saranno aperte il giorno 13 dicembre 2023 alle ore 16.00 presso la sede della Fondazione e alle operazioni di apertura delle buste potrà partecipare ogni soggetto interessato. L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito Fondazione Alghero nella sezione Avvisi e Bandi. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine all'invito potranno essere inoltrate a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: fondazionealghero@informapec.it.