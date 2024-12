S.A. 6 dicembre 2023 Torres: Fishnaller è calciatore del mese in serie C A novembre è stato assoluto protagonista con due doppiette contro Vis Pesaro e Gubbio ad una settimana di distanza. Vince il premio per la Serie C davanti a Galuppini e Murano con il 53% delle preferenze



SASSARI - Un novembre da incorniciare, con la Torres seconda nel girone C ad appena due punti dalla capolista Cesena. Manuel Fischnaller a novembre è stato assoluto protagonista con due doppiette contro Vis Pesaro e Gubbio ad una settimana di distanza. Vince il premio di “Calciatore del mese” per la Serie C davanti a Galuppini e Murano con il 53% delle preferenze.



Fischnaller è un giocatore duttile, capace di interpretare efficacemente la manovra della Torres sia in fase offensiva che in fase di contenimento. I suoi gol sono frutto di una lettura sempre puntuale della manovra della squadra; detta il passaggio, si posiziona sempre in modo corretto e, soprattutto, sbaglia molto poco in fase di finalizzazione.



Costante riferimento dei compagni, Fischnaller mette a disposizione della Torres un notevole bagaglio di esperienza nella categoria. Questa è la sua sedicesima stagione tra i professionisti e la sua sicurezza si vede non solo dalla presenza in campo e dai risultati della Torres ma anche dall’importanza che i suoi compagni gli attribuiscono.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Manuel Fischnaller