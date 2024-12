S.A. 6 dicembre 2023 Rinforzi per l´Alghero: in arrivo Secchi e Franchi Primi interventi sul mercato per la società giallorossa che intende rinforzare la rosa a disposizione di mister Giandon: arrivano il portiere Secchi e l´attaccante argentino Franchi



ALGHERO - Doppio rinforzo per l’Alghero. In questi giorni la società giallorossa ha formalizzato l’ingaggio del portiere Antonio Secchi e dell’attaccante Ezequiel Franchi. Antonio Secchi, classe ’84, arriva ad Alghero forte di una lunga esperienza in diverse squadre sarde, su tutte Torres e Calangianus. Nella passata stagione ha iniziato con il Coghinas ed è poi passato al Li Punti, in Eccellenza. Ora è pronto a difendere i pali della porta giallorossa e dare sicurezza al reparto da qui alla fine del campionato.



Ezequiel Franchi, attaccante argentino classe 2000, è invece uno dei giocatori che più si è messo in luce in questo inizio di stagione con 10 gol messi a segno in campionato e 5 in Coppa Italia Promozione. Arriva dal Siniscola Montalbo, squadra che milita nello stesso girone dell’Alghero. La società del presidente Andrea Pinna ha già depositato i loro contratti e l’allenatore Gian Marco Giandon potrebbe averli a disposizione già per il giorno dell’Immacolata, quando l’Alghero

giocherà sul campo del Santa Giusta. Dopo gli ultimi risultati l’obiettivo è una pronta risalita con una squadra che potrebbe essere ulteriormente rinforzata in questa sessione di mercato.