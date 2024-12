Cor 12 dicembre 2023 Barracu e Filippi nel direttivo Dem Nel corso della riunione di ieri, oltre all´analisi della situazione politica regionale e locale, il direttivo di Alghero ha deliberato la cooptazione di Francesco Barracu e Carlo Filippi



ALGHERO - Riunione del direttivo del partito democratico di Alghero nella serata di ieri (lunedì). Il direttivo ha deliberato la cooptazione di Francesco Barracu e Carlo Filippi che entrano di diritto a far parte dell'organo statutario locale. È stato illustrato il percorso verso il programma di coalizione del Centro sinistra regionale, alla presenza di prof. Alessandra Casu che è stata coordinatrice per la coalizione del tavolo "Governo del Territorio". Alla presenza di numerosi membri del direttivo e del presidente Mimmo Pirisi, il segretario cittadino Enrico Daga ha relazionato sugli incontri fatti in queste settimane con le diverse forze politiche, e in ultimo si è affrontato il tema della drammatica crisi istituzionale che sta investendo il consiglio comunale. La crisi in cui è naufragata la maggioranza a governo della città di Alghero, impone infatti un'accelerata nella definizione del programma da presentare agli elettori ed i confini della coalizione che si presenterà alle amministrative del 2024.



Nella foto: un momento della riunione del direttivo Pd di lunedì