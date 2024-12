S.A. 13 dicembre 2023 In scena la Compagnia di Sassari all´Astra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre un riallestimento della Compagnia teatro Sassari dal titolo “Lu Cuzineri” di Mario Lubino per la regia di Alfredo Ruscitto



SASSARI - Prosegue al Cine teatro Astra la 33esima edizione del festival “Etnia e Teatralità” realizzato dalla compagnia teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il festival, diventato nel tempo uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della produzione sassarese, presenta giovedì 14 e venerdì 15 dicembre alle 21 un riallestimento della Compagnia teatro Sassari dal titolo “Lu Cuzineri” di Mario Lubino per la regia di Alfredo Ruscitto. Sul palco Mario Lubino, Teresa Soro, Alfredo Ruscitto, Alessandra Spiga, Michelangelo Ghisu, Pasquale Poddighe, Alberto Lubino, Paolo Colorito.



Lo spettacolo racconta il dramma della solitudine di due anziani a cui non mancano titolo nobiliare e denaro, ma l’affetto di un figlio che dia un tocco di gioiosa allegria alla loro vecchiaia. Memore di una fugace avventura prematrimoniale giovanile con un’avvenente ballerina, l’anziano cavaliere Ottavio Del Duca - esempio perfetto di malato immaginario - si vede costretto a raccontare alla moglie Eufrasia, che riversa molto del suo bisogno affettivo sull’amato cane, dell’esistenza di un fantomatico figlio. A cercare il presunto erede un’agenzia non particolarmente scrupolosa e tantomeno onesta. La commedia si dipana tra colpi di scena, sorprese e gag che rendono divertentissimo lo spettacolo. Il lieto fine è d’obbligo dopo momenti di incertezza. La serata sarà aperta dal collettivo CLIP informale.



Nella foto: Teresa Soro e Mario Lubino