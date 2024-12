G.P. 13 dicembre 2023 Famiglia Spiga accoglie Babbo Natale a Senorbì



La casa di Babbo Natale è in Sardegna, 50mila led per addobbarla. La passione della famiglia Spiga si trasforma in attrazione. La casa di Babbo Natale si trova a Senorbì, a circa 40 km da Cagliari, nel Sud Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat