S.A. 15 dicembre 2023 A Sassari c´è un Natale Vagante Un programma di eventi inserito nel cartellone di "Sassari Natale Insieme 2023-2024" a partire da sabato 16 dicembre



SASSARI - E' tempo di fare festa per le vie e le piazze del centro di Sassari con “Un Natale Vagante”, il ricco programma di appuntamenti predisposto dall'agenzia Menti Vaganti ed inserito nel cartellone di “Sassari Natale Insieme 2023-2024”. Sabato 16 dalle 18,00 piazza Fiume ospiterà “Merry Christmas, Jojeux Noel, Feliz Navidad”, con la Corale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari. Domenica 17, con partenza dall'Emiciclo Garibaldi alle 17,30, sarà “Caccia alla favola”, caccia al tesoro per le vie del centro in collaborazione con l'associazione culturale “Il Colombre”. Lunedì 18, dalle 18,30 in piazza Nazario Sauro, toccherà ai “Racconti tradizionali sassaresi di Natale” in collaborazione con la compagnia teatrale Paco Mustela.



Martedì 19, dalle 17,30, nuovo appuntamento in piazza Fiume con il grande spettacolo natalizio con danza e musica curato dal Liceo Azuni, indirizzo coroeutico. Stessa location, almeno come punto di partenza, anche l'indomani, con inizio alle 18,00, per “La cioccolata di Babbo Natale”, raccolta delle “letterine” degli Elfi Vaganti di Babbo Natale per le vie del centro storico. Giovedì 21 si partirà in piazza Duomo alle 18,45 con le “Dolci melodie di Natale” con il coro delle voci bianche della Corale Canepa, per poi tornare alle 19,00 in piazza Fiume con il “Natale in Swing”, intrattenimento musicale offerto dalla MM Band. Venerdì 22 in piazza d'Italia, alle 17,00, si svolgerà la premiazione, con contest e degustazione, per quanto riguarda i panettoni artigianali, assieme alla Fipe Sassari, e dalle 18,45 spazio a “Christmas Gospel Live”, con la musica della Joyful Ensemble. Sabato 23 infine gran finale, di nuovo in piazza Fiume, con “World Music for Christmas”, un medley internazionale natalizio proposto dalla BD Quintet Band.



La serie di iniziative proposta da Menti Vanganti ha come obiettivo quello di rispondere in modo corale alle aspettative della città e dei suoi residenti, ossia di vivere il maggior numero degli spazi cittadini, deputati in passato alla condivisione del tempo libero di ciascuno. Da qui la scelta delle piazze piccole e grandi più o meno centrali, come luoghi in cui organizzare le attività del progetto. L’altro elemento centrale della proposta consiste nella volontà di coinvolgere più operatori culturali che lavorano in città da tempo, per diffondere cultura e bellezza, lavorando su differenti aspetti culturali: musica, recitazione, danza, i cui protagonisti sono oggi qui presenti.



L’altro punto di forza e obiettivo dell’intero progetto è quello dedicato al coinvolgimento della rete vasta degli operatori economici, che quotidianamente si sforzano, tenendo aperte le loro attività, di dare un servizio ai residenti e rendere attrattivo un centro cittadino fortemente debilitato dalla aggressiva concorrenza dei centri commerciali che circondano la città. Tutte le proposte, sono state pensate per rispondere ad esigenze di intrattenimento di target di utenti differenziati, ossia bambini, famiglie, giovani e adulti, con una predilezione per la fascia dell’infanzia.



La maggiore attenzione al target famiglie e a bambini è fortemente condizionata dal fatto che il Natale è fra le varie festività quella maggiormente coinvolgente per i bambini e caratterizzata da soggetti e temi più facilmente declinabili per un pubblico infantile. Più in generale, si può affermare che l’animazione nelle città è generalmente orientata a dare soluzioni che possano interessare un pubblico infantile, mentre la componente adulta della popolazione, trae maggiore piacere dalla trasformazione estetica del centro cittadino resa possibile dalla realizzazione di allestimenti in grado di trasformare gli spazi urbani in modo accogliente e piacevole attraverso soluzioni di arredo urbano e caratterizzazione tematica, unitamente alla diversificazione delle proposte commerciali, per rispondere all’esigenza di acquisto unico e originale.



L’insieme delle attività previste dal progetto sono comunque pensate e articolate per soddisfare più fasce della popolazione con la volontà di portare anche gli operatori economici a svolgere un importante ruolo nella componente visiva che in quella operativa. Il progetto prevede l’animazione nel periodo compreso tra il 10 ed il 23 dicembre con un calendario articolato che comprende complessivamente 12 distinti appuntamenti, con una maggiore concentrazione dal 15 al 23 dicembre , periodo in cui si prevede un evento a giornata. Ogni appuntamento sarà realizzato in differenti location nel centro cittadino, con una predilezione per le piazze, comprese quelle del centro storico più antico quali piazza Duomo o piazza santa Caterina. La volontà è quella di coinvolgere il massimo numero di operatori commerciali e pertanto alcune delle attività previste potranno assumere carattere itinerante, lungo un percorso che vedrà i singoli punti vendita che aderiranno al progetto, protagonisti in quanto tappe obbligatorie dell’itinerario. Saranno coinvolti anche i pubblici esercizi per consentire la realizzazione di alcuni appuntamenti.