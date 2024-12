S.A. 15 dicembre 2023 Stati Generali contro le scorie nucleari in Sardegna Mobilitazione del Consiglio regionale per ribadire la netta contrarietà dell´Isola a diventare deposito delle scorie nucleari. L´appuntamento è per giovedì 21 dicembre alle 11



CAGLIARI - Il Consiglio regionale si mobilita e convoca gli Stati generali per ribadire la netta contrarietà dell'Isola a diventare deposito delle scorie nucleari. L'appuntamento è per giovedì 21 dicembre alle 11. La decisione segue la pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'elenco delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Nell'elenco spicca la Sardegna con ben 8 siti tra provincia di Oristano e del Sud Sardegna. Si tratta di: Su OR-61 Oristano, Albagiara, Usellus. SU-31 Sud Sardegna: Mandas, Siurgus Donigala. SU-44 Sud Sardegna: Segariu, Villamar. SU-45 Sud Sardegna: Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna. SU-47 Sud Sardegna: Nurri. SU-73_C Sud Sardegna: Ortacesus. SU-74 Sud Sardegna: Guasila.