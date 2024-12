S.A. 20 dicembre 2023 Venerdì concerto alla chiesa di San Giuseppe Concerto della cantante Maria Giovanna Cherchi dal titolo “Natale con la gente”; si terrà nella serata di Venerdì 22 Dicembre alle ore 20 all’interno della chiesa parrocchiale. Sabato 23 una celebrazione per i 100 anni di Dionigia Meloni



ALGHERO - In occasione del Santo Natale, la comunità parrocchiale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alghero, il Comitato di Quartiere, l’Associazione Vivi Pietraia, il

Centro Commerciale Naturale della Pietraia e l'Alguer Family, ospiterà il concerto della cantante Maria Giovanna Cherchi dal titolo “Natale con la gente” che si terrà nella serata di Venerdì 22 Dicembre alle ore 20 all’interno della chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Sabato 23 dicembre alle 11 si terrà una celebrazione per i 100 anni della signora Dionigia Meloni. La S.Messa sarà presieduta dal nostro Vescovo padre Mauro Maria Morfino.



Nella foto: Mauro Maria Morfino