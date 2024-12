S.A. 20 dicembre 2023 «Caro voli, risposte Governo insufficienti» È quanto è emerso anche oggi nella Commissione Trasporti della Camera a seguito dell´interrogazione sull´aumento incontrollato delle tariffe aeree e navali per il periodo natalizio presentata dalla deputata Francesca Ghirra al viceministro Bignami



ALGHERO - «Nessuna risposta e nessuna strategia da parte del governo per porre un freno al caro voli da e per la Sardegna e garantire il diritto alla mobilità di chi vive o vuole comunque raggiungere l'Isola». È quanto è emerso anche oggi nella Commissione Trasporti della Camera a seguito dell'interrogazione sull'aumento incontrollato delle tariffe aeree e navali per il periodo natalizio presentata dalla deputata Francesca Ghirra al viceministro Bignami.



«Dopo il fallimentare tentativo di quest'estate e la decisione di convertire il tetto alle tariffe con l'attribuzione di maggiori poteri all'Antritrust, assistiamo a un totale disimpegno del governo per ripristinare un'effettiva continuità territoriale - afferma Ghirra -. A poco serviranno in futuro le verifiche e i monitoraggi della disastrosa situazione di questi mesi, nel momento in cui non si fa nulla per provare a garantire un'efficace sistema dei trasporti».



E continua: «Come ci si può lamentare dello spopolamento e dell'impoverimento dei territori se poi non si dimostra alcuna volontà di risolvere i problemi? La Sardegna, amministrata in maniera catastrofica da una giunta a trazione sardoleghista ha bisogno di risposte urgenti - chiosa Ghirra - accolgo con grande favore l'impugnazione del collegato alla finanziaria regionale - approvato con ampio ritardo e con l'introduzione di numerose norme illegittime, come quelli sugli usi civici o la possibilità di consentire ampliamenti volumetrici nella fascia costiera dei 300 metri - ma occorre maggior impegno e serietà da parte del governo nazionale perché il principio costituzionale di insularità sia concretamente rispettato e attuato».



Nella foto: Francesca Ghirra