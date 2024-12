Cor 21 dicembre 2023 Fi: Ecco le coperture al Bilancio Bilancio di Previsione in aula ad Alghero: Forza Italia individua le somme a copertura del contratto di servizi della Alghero In House. Le dichiarazioni di Tedde e Camerada



ALGHERO - «Il Bilancio di previsione Finanziaria approda in Consiglio nelle Giornate del 29 e 30 Dicembre senza la dovuta copertura del contratto per le Manutenzioni e Verde cittadino siglato nel Giugno 2021 e con scadenza Giugno 2024». Son queste, le parole a caldo del capogruppo Nunzio Camerada dopo l’attenta analisi del documento economico Finanziario più importante per il nostro Comune. «Il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il partito lo ha indotto a ricercare nel Piano Esecutivo di gestione le somme effettivamente allocate per la Alghero in House e se vi era la possibilità di stipulare il prossimo contratto di servizi alle medesime condizioni economiche che, nel Giugno 2021, avevano permesso di potenziare la Nostra partecipata in modo tale da renderla più dinamica e più vicina alle esigenze di Manutenzione, Decoro e Verde cittadino» commenta il gruppo consiliare di F.I.



«Il percorso avviato rischia seriamente di essere compromesso da scelte di Giunta che non hanno tenuto nella dovuta considerazione tale necessità di servizi ed occupazionale, tant’è che il piano delle assunzioni che dovrà a breve approdare in Giunta è al momento privo della dovuta copertura finanziaria trasformandosi in una mera lettera d’intenti priva di valore giuridico. Al fine di scongiurare questo concreto rischio, il gruppo consiliare, ha appena depositato un emendamento, frutto del costante lavoro dell’ex Assessore Caria, che verrà discusso nel prossimo consiglio Comunale e, qualora approvato, permetterà di utilizzare le risorse finanziare individuate da Forza Italia per garantire continuità lavorativa alla Alghero In House e dare l’avvio ad un percorso virtuoso di concorsi pubblici al fine di garantire 44 assunzioni a tempo indeterminato di tutto quel personale che avrebbe continuato a giacere sotto la morsa del precariato», osserva il coordinatore cittadino di Forza Italia Avv. Marco Tedde.