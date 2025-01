Cor 29 dicembre 2023 Vinicio Capossela: sold out tutte le date sarde Tredici nuove canzoni scritte tra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi successivi, un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90



SASSARI - Tutto esaurito a Sassari e Cagliari per le tre date del tour teatrale di Vinicio Capossela in Sardegna, in concerto al Teatro Comunale di Sassari e al Teatro Massimo di Cagliari il 29 e il 30 dicembre (ore 21) per tre imperdibili serate organizzate da Sardegna Concerti. Con i tasti che ci abbiamo è il titolo del lungo viaggio sonoro che ha debuttato a ottobre nei principali teatri italiani e che vede l’istrionico artista in giro per l’Italia per presentare il nuovo album Tredici canzoni urgenti uscito lo scorso aprile su etichetta Parlophone per Warner Music e premiato con la Targa Tenco 2023 come miglior album.



Tredici nuove canzoni scritte tra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi successivi, un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Sul palco, assieme a Capossela, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali al sassofono.



Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Un campionario di mali che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi ma che – schiacciati dall’incessante berciare della società dello spettacolo, sempre più la società dell’algoritmo – non riusciamo più a vedere, a sentire, a capire.



Al fianco degli ospiti reali il disco è popolato da ospiti ideali, a partire proprio da quel “lucido decodificatore della Storia” che risponde al nome di Bertold Brecht, citato anche nel brano La parte del torto, quella che lo scrittore e drammaturgo tedesco affermava essere “di chi doveva lottare per la giustizia e la libertà sovvertendo il sistema borghese”, in contrapposizione ai “posti buoni occupati dai ricchi che detengono capitale e potere”. Tra gli artisti che hanno collaborato all’album: Mara Redeghieri, Margherita Vicario, Irene Sciacovelli, Sir Oliver Skardy, Cesare Malfatti, “Don” Antonio Gramentieri, FiloQ, Andrea Lamacchia.