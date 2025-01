Cor 29 dicembre 2023 Anna, Noyz Narcos, Guè la festa può iniziare Tre giornate, tre maxi eventi per un Cap d´Any stellare. Nel palco di Piazzale della Pace sul porto di Alghero si inizia questa sera con gli idoli dei teenager. Ad aprire lo show i dj set di Wad e Val S. Attesa per Ligabue, per la prima volta in piazza



ALGHERO - Si parte e Alghero si supera con un intero weekend di grande spettacolo. Tre giornate, tre maxi eventi per un Cap d'Any stellare. Nel grande palco di Piazzale della Pace si inizia questa sera, venerdì 29 dicembre, col triplo concerto di Anna, Noyz Narcos e Guè anticipato dal dj set di Wad e Val S. Apertura cancelli dalle ore 20, l’accesso all’area concerti è libero e gratuito e sarà possibile da Via Garibaldi lungo la Passeggiata Bousquet. All’interno dell’area di Piazzale della Pace e presso le aree parcheggio saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande.



Anna è l'artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della FIMI, grazie al suo singolo di debutto "Bando", pubblicato nel 2020. Un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia (con oltre 170 milioni di stream). Cresciuta tra i vinili del padre dj e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana, Anna è una vera appassionata di rap che dall'anno del suo debutto non si è più fermata, scalando classifiche e collezionando successi. Il 2022 è l'anno di "Lista 47" il primo Ep ufficiale che in pochi mesi riceve la certificazione disco d'oro. Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n' Cream” con il feat di Sfera Ebbasta. A maggio esce la smashing hits già certificata platino “Vetri Neri” contenuta nel disco di AVA e che vede il featuring di Capo Plaza. A Giugno “Fashion” contenuta nell'album di Drillionaire con il feat di Lazza e Tony Effe.



Guè non ha bisogno di presentazioni. Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera è punto di riferimento non soltanto per la scena hip hop italiana: torna ad Alghero con l'ultimo regalo prodotto nel 2023 per i tanti fans, Madreperla, già certificato disco di Platino. Noyz Narcos è universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, capace di rinnovarsi senza mai snaturarne l’estetica. Saranno loro, con Anna, ad inaugurare un weekend di Capodanno tra i più coinvolgenti ed attesi di sempre.



Nella foto: il palco del Cap d'Any del 2022-2023