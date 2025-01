S.A. 3 gennaio 2024 Auto in mare, muore 19enne a Capoterra Questa mattina lungo la statale 195 a Capoterra un´auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare. E´ morto sul colpo il conducente, un ragazzo di 19 anni



CAGLIARI - Incidente mortale questa mattina lungo la statale 195 a Capoterra. Un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare. E' morto sul colpo il conducente, un ragazzo di 19 anni. In corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, la polizia locale di Capoterra e gli agenti della Polizia stradale.