Delogu: Carnevale, Pasqua, eventi Grande soddisfazione da parte del presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu che, insieme a tutto il Cda (Pierpaolo Carta e Sara Govoni), ringrazia staff e collaborazioni e prepara le prossime manifestazione del 2024- Le parole di Delogu



ALGHERO - Una 3 giorni di fine anno col botto che ha raggiunto record mai visti in Sardegna. Numeri certificati anche dalle presenze in città durante gli spettacoli che hanno permesso di registrare sold-out nelle strutture ricettive aperte e in diverse altre attività. Grande soddisfazione da parte del presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu che, insieme a tutto il Cda (Pierpaolo Carta e Sara Govoni), dipendenti, collaboratori, sicurezza, forze dell'ordine, soccorsi e Amministrazione Comunale, è riuscito a raggiungere «grazie alle preziosa collaborazione con gli organizzatori di Shining Production, un altro prestigioso traguardo che poteva anche sembrare azzardato: tre giorni di concerti con nomi stellari, numeri record e soprattutto nessun problema di ordine pubblico e alcun pesante disservizio». «La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e ciò certifica, ancora una volta, la comprovata capacità di Alghero di proporre grandi eventi che la incorona ancora una volta come la Capitale del Capodanno in Sardegna e in generale la regina degli spettacoli musicali e non solo» le parole del presidente Andrea Delogu