S.A. 4 gennaio 2024 Ad Affari Tuoi arriva l´algherese Marisa Marisa Carboni, 39enne algherese sogna di trovare il pacco vincente per riaprire la sua attività in città. Il primo provino a Cagliari a luglio insieme al marito David, i successivi a Roma fino alla chiamata definitiva nella fortunata trasmissione condotta da Amadeus su Rai Uno



ALGHERO - Questa sera esordirà ad "Affari Tuoi" Marisa Carboni, 39enne algherese che sogna di trovare il pacco vincente per riaprire la sua attività in città. «Io sono una Chimica ma in questo momento non lavoro per scelta per dedicarmi a mio figlio e anche perché due anni fa ho provato ad aprire la mia attività, la Coccoleria, che ho tenuto aperta per un anno e poi ho deciso di chiudere perché andava bene ma non benissimo, chiuso con la speranza di riaprire (ho la p.iva ancora aperta) più in grande. Motivo per cui ho deciso di partecipare ad Affari Tuoi. Per cercare di avverare questo e altri sogni» racconta Marisa al Quotidiano di Alghero. L'avventura verso la trasmissione condotta da Amadeus su Rai Uno è iniziata a luglio con il provino a Cagliari in compagnia del marito David con cui vive a Sassari insieme al figlio Thomas di 6 anni: «Sono stata poi chiamata a novembre per dirmi che ero stata scelta per partecipare. Così ho iniziato a viaggiare per Roma. Il mio esordio sarà oggi. E il 6 gennaio parteciperò anche alla diretta della puntata speciale legata alla lotteria Italia».



Nella foto: Marisa Carboni