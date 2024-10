Cor 20 gennaio 2024 Frontale nella notte: due morti a Cagliari Terribile impatto in via Vesalio tra una Peugeot 207 e una Maserati, tra le vittime un ragazzo di 19 anni, Thomas Frau. Le vetture sono state messe sotto sequestro



CAGLIARI - È di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 3,30 di questa mattina a Cagliari, in via Vesalio, all'altezza del civico 22. Tragedia nella notte a Cagliari: un giovane è morto nello scontro frontale tra due auto avvenuto in via Vesalio. Un altro è deceduto in ospedale, dove era stato portato in condizioni gravissime. Ci sono anche due feriti. La prima vittima è un ragazzo di 19 anni, Thomas Frau, la seconda è un suo coetaneo. A quanto risulta, entrambi vivevano a Quartu Sant’Elena. Le vetture sono state messe sotto sequestro.



articolo in aggiornamento