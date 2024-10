Cor 23 gennaio 2024 Coral Alghero bastonata a Su Planu 92-59 per i padroni di casa nel match valido per la 3ª giornata di ritorno. In classifica la formazione algherese resta a quota 12 punti



ALGHERO - La Klass Coral Alghero cede per la settima volta in questa stagione. Sul campo della capolista Su Planu finisce 92-59 per i padroni di casa nel match valido per la 3ª giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.



La Coral si è presentata con una formazione largamente rimaneggiata: fuori i due senior Juan Sahud e Victorio Musso, anche quest’ultimo rientrato in Argentina per motivi familiari, e assenti diversi giovani, chi per infortunio e chi per sintomi influenzali. Per la squadra di coach Longano è stata sin da subito una partita in salita, anche se non è mancata la voglia di lottare su ogni palla. Da segnalare comunque i 27 punti di Matteo Monte e i 19 di Luigi Cesaraccio.



Ora coach Longano spera di recuperare qualche giocatore in vista della prossima partita, in programma sabato sul campo del Basket Carbonia, in attesa poi del rientro ad Alghero di Sahud e Musso previsto a febbraio.