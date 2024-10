S.A. 24 gennaio 2024 Festa dello Sport Universitario a Sassari In occasione della festa dello sport universitario 2023, ci sarà il saluto del Presidente Giordanelli Chee produrrà un breve bilancio sull’attività dell’anno solare appena concluso e presenterà la nuova stagione



SASSARI - Si celebrerà giovedì 25 gennaio la festa dello Sport Universitario 2023, che eccezionalmente si svolgerà nel 2024. Un appuntamento ormai consolidato nel tempo che vedrà anche in questa occasione riuniti negli impianti sportivi universitari di San Giovanni, coloro che hanno partecipato alle varie attività proposte dal CUS sia a livello locale che nazionale, spesso con risultati di buon rilievo.



Nicola Giordanelli, Presidente del CUS Sassari, il Rettore dell’Ateneo Turritano Gavino Mariotti, oltre che le varie Autorità Accademiche, cittadine e sportive del territorio, premieranno tutti i protagonisti della stagione di sport universitario, con le medaglie dei Campionati Nazionali Universitari di Camerino. Saranno anche premiati i vincitori dei tanti tornei organizzati dal Centro Universitario sassarese, compresi nel circuito Coppa Uniss: futsal, padel, calcio a 11 e basket. Tutti i tornei hanno sempre avuto un notevole numero di iscritti e hanno coinvolto numerosi studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Sassari.



In occasione della festa dello sport universitario 2023, ci sarà il saluto del Presidente Giordanelli Chee produrrà un breve bilancio sull’attività dell’anno solare appena concluso e presenterà la nuova stagione, che si prospetta ricca di sorprese. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 17:30.