S.A. 24 gennaio 2024 Dinamo: via Bucchi, arriva Markovic in panchina Esonerato il coach Piero Bucchi, la società sassarese ha affidato la panchina a Nenad Markovic che verrà presentato domani mattina in una conferenza stampa



SASSARI - Cambio di guardia alla Dinamo Sassari. La società sassarese ha esonerato il coach Piero Bucchi dopo due anni e ha ingaggiato fino a giugno 2025 Nenad Markovic. «Ci tengo a ringraziare personalmente Piero e la sua famiglia per il lavoro e il supporto in questi due anni. Piero e’ molto più di un allenatore, e’ una persona eccezionale di grandi valori umani e con una grande dedizione al lavoro. Oggi le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport» le parole in conferenza stampa del presidente Stefano Sardara. Il neo allenatore, 55 anni bosniaco di Doboj, verrà presentato alla stampa giovedì 25 gennaio alle 10:30 presso la Club House societaria.



Nella foto: Piero Bucchi