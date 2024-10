Red 24 gennaio 2024 Tavolini, è polemica ad Alghero

ALGHERO - I suoli pubblici ad Alghero sono prorogati nel 2024. Dunque, spazio ai tavolini in vie e piazze con le occupazioni straordinarie approvate ai tempi del Covid. Alla viglia delle elezioni regionali e amministrative a Porta Terra hanno preferito lo "status quo". Una decisione che, tuttavia, fa discutere in città perché da una parte vengono accolte le istanze degli esercenti; dall'altra però viene tradita l'aspettativa di tanti residenti, in particolare del centro storico, che aspettavano l'entrata in vigore del nuovo regolamento.



Un regolamento che, come annunciato da tempo, tenga conto della proporzionalità tra superficie interna (del locale) ed esterna (suolo pubblico concesso) e la presenza dei servizi igienici quale condicio sine qua non per la concessione dello spazio esterno. Oggi, infatti, locali anche molto piccoli hanno a disposizione porzioni esterne più ampie di altri bar e/o ristoranti con più metri quadri interni. Non solo: esercizi pubblici senza i bagni godono con le stesse modalità del suolo pubblico. Poi per tutti viene tollerato che il dehors "estivo" resti anche durante i mesi invernali quando la maggior parte delle attività sono chiuse.