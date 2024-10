Cor 25 gennaio 2024 Centri estivi: rimborsi per 483 famiglie algheresi Quest’anno il Comune di Alghero ha deciso di raddoppiare, con risorse proprie, la somma che il Dipartimento della Famiglia aveva messo a disposizione dell´Ente. L’incremento delle risorse messe a bilancio ha così permesso di promuovere maggiormente l’attività sportiva dei giovanissimi



ALGHERO - Sono 483 ad Alghero le famiglie interessate dalle attività dei centri estivi per i minori per le quali è stato messo a disposizione dall’Amministrazione un rimborso per lo svolgimento delle attività. Quest’anno il Comune ha deciso di raddoppiare, con risorse proprie, la somma che il Dipartimento della Famiglia aveva messo a disposizione dell'Ente. L’incremento delle risorse messe a bilancio ha così permesso di promuovere maggiormente l’attività sportiva dei giovanissimi, prevedendo una specifica linea di intervento per i bambini dai 4 ai 6 anni. Dagli uffici dei Servizi Sociali fanno sapere che, ultimata la procedura aperta a dicembre dell’anno scorso con l’avviso pubblico rivolto a famiglie, in questi giorni si sta procedendo al pagamento delle somme con l’accredito diretto sul conto corrente indicato nella domanda. Il rimborso per le famiglie, calcolato tenendo conto dei costi sostenuti e dell’ISEE è di media pari al 30%. L’importante misura - spiegano dagli uffici dei Servizi Sociali e Sport - è stata adottata con l'obiettivo di sostenere i costi economici che molte famiglie algheresi devono affrontare durante il periodo estivo e al contempo ha consentito di promuovere ed incentivare la pratica sportiva nei confronti dei più giovani.