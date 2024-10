Cor 25 gennaio 2024 Vilenza sessuale, arresto a Sassari Provvidenziali le indagini condotte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari. La denuncia lo scorso 13 gennaio, ma la donna oggetto delle attenzioni avrebbe subito in più occasione le attenzioni dei due giovani



SASSARI - Nella giornata odierna, a seguito di un’articolata attività d’indagine che ha permesso di individuare un minore straniero quale responsabile di violenza sessuale, il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini, condotte dagli uomini della Mobile, traggono origine dalla denuncia sporta da un’educatrice di una struttura la quale, lo scorso 13 gennaio, aveva chiamato la Polizia a seguito dell’ennesimo palpeggiamento subito da un ospite della struttura.



Fin da subito sarebbero emersi elementi che inducevano gli investigatori a sospettare che l’episodio potesse presentare connotati ben più ampi di quelli emersi. Pertanto, è stata avviata una minuziosa attività d’indagine che ha condotto all’individuazione di un secondo soggetto straniero, sempre minorenne, e ha consentito di ricostruire interamente la vicenda, connotata da numerosi atti di violenza sessuale da parte di entrambi commessi in momenti diversi tra loro ai danni della donna la quale, per paura di ritorsioni da parte dei due, non aveva mai denunciato.