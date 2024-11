Cor 28 gennaio 2024 Addio a Domenico Manca, il saluto Il sindaco di Alghero si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa dell´imprenditore algherese Domenico Manca, fondatore e padre del famoso Olio San Giuliano, eccellenza di Alghero.



ALGHERO - La città perde un lungimirante imprenditore, che ha contribuito a far conoscere il nome di Alghero nel mondo. Il sindaco Mario Conoci si unisce al dolore della famiglia ed esprime grande vicinanza a tutta l'azienda per la scomparsa dell'imprenditore algherese Domenico Manca, fondatore e padre del famoso Olio San Giuliano, eccellenza del territorio. Con lui se ne va un pezzo storico di quella classe di imprenditori che hanno fatto grande il mondo dell'olivicoltura Algherese, Sarda e Italiana, costruendo un'azienda all'avanguardia nel settore, frutto di grande lavoro, conoscenza e impegno. Tutte doti che - ne sono certo - rimangono ben salde e impresse nella grande eredità che la famiglia saprà valorizzare.