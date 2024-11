G.P. 10 febbraio 2024 Un elicottero di ultima generazione per i carabinieri



Si chiama Aw169 ed è stato costruito interamente in Italia da Leonardo. Al nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Cagliari il nuovo elicottero di ultima generazione Si chiama Aw169 ed è stato costruito interamente in Italia da Leonardo. Al nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Cagliari il nuovo elicottero di ultima generazione • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat