S.A. 12 febbraio 2024 Comitato Maristella: cause legali contro Abbanoa Un´assemblea partecipata dove è emersa la volontà di procedere legalmente contro il gestore dell´acqua in Sardegna. Istanze anche all´amministrazione comunale e un appello ai candidati delle prossime elezioni Regionali



ALGHERO - Alla riunione, organizzata dal Comitato di Borgata di Maristella, sul tema “Tubature distribuzione acqua potabile in eternit, legislazione, sentenze e aspetti giuridici” tenutasi ieri in borgata Maristella, hanno partecipato, tra gli altri, l’avvocato Franco Dore (Adiconsum) che ha illustrato gli aspetti giuridici dell’argomento e procedimenti legali relativi; Gavino Zirattu, presidente del Consorzio Bonifica Nurra, presidente ANBI Sardegna e consigliare Nazionale ANBI, che ha illustrato gli aspetti Amministrativo/Politici relativi alla rete idropotabile e alla rete irrigua esistenti in Sardegna. Presenti anche Amabile Simbula, presidente Comitato Borgata Santa Maria La Palma, che ha rimarcato i problemi relativi alla rete di distribuzione in eternit obsoleta presente in tutte le borgate dell’agro. E ancora i consiglieri comunali Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo.



L’assemblea ha deciso di procedere con un'azione legale «contro l’Ente Gestore Abbanoa, da parte dei singoli utenti, al fine di poter recuperare la percentuale di riduzione spettante agli utenti, per i circa 200 giorni dell’anno 2023, nei quali hanno pagato l’acqua a tariffa intera, nonostante a causa di vari fuori norma ne sia stato vietato l’utilizzo ai fini alimentari». Sarà fatta, inoltre, richiesta di accesso agli atti, «da parte dei Comitati delle Borgate di Maristella, Santa Maria La Palma, Sa Segada-Tanca Farrà, relativo al procedimento, richiamato nell’Ordinanza n. 2 del 01/02/2024, aperto dal Comune nei confronti dell’Ente Gestore Abbanoa». E ancora una petizione da parte degli utenti firmatari rivolta all’Ente Gestore Abbanoa, al sindaco del Comune di Alghero e al prefetto di Sassari, nella quale si chiede la rimozione delle tubature obsolete in eternit. Infine, dalla riunione un appello dei comitati «a tutte le forze politiche in campo nelle competizioni elettorali Regionali e Comunali, di inserimento azioni efficaci, al fine di reperire fondi, e impegni spesa, supportati da adeguata copertura finanziaria al fine di procedere alla rimozione, a step di breve e medio termine, di tutta la rete di distribuzione obsoleta in eternit esistente nelle borgate».