Super Becca e la Futsal Alghero vola

ALGHERO - Weekend positivo per la Futsal Alghero, tornata finalmente al successo nel campionato di Serie B, probabilmente nella partita più importante. Sabato pomeriggio a Usini la squadra di mister Monti ha vinto 5-2 il derby contro il Ce Chi Ciak.



Dopo aver chiuso il primo tempo sull’1-1, i giallorossi sono venuti fuori nella ripresa dopo essere passati inizialmente in svantaggio: da segnalare il poker siglato da Alessio Becca e il gol di Franco Molina. In classifica effettuato il sorpasso proprio sulla formazione di Serramanna e agguantato il terzultimo posto, ora si può guardare con più ottimismo al prosieguo del campionato.



Nel prossimo turno Idili e compagni affronteranno la trasferta sul campo del Varese C5, altro match importante in ottica salvezza. Weekend amaro per l’Under 19, sconfitta 4-1 sul campo del Sestu. Un risultato che allontana i giallorossi dal quarto posto ma che non macchia la stagione, sinora ottima, dei ragazzi allenati da Valentino Neri.