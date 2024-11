G.P. 17 febbraio 2024 Alghero pronta per la sfilata



Via alle ultime manifestacioni per il Carnevale. Oggi, alle ore 15 partenza dai Giardini Giuseppe Manno: la città si prepara alla grande sfilata tra le vie cittadine. Domani pentolaccia in Piazza Pino Piras