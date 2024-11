S.A. 23 febbraio 2024 Compost gratuito nel Sassarese Il Comune di Sassari mette ancora a disposizione gratuitamente, per persone e aziende residenti nel territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata



SASSARI - Il Comune di Sassari mette ancora a disposizione gratuitamente, per persone e aziende residenti nel territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è particolarmente adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell'orto, in giardino o in vaso. Per informazioni è possibile contattare il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, chiamando il numero 079279628 o scrivendo un’email a paola.madau@comune.sassari.it.



Già nell’aprile 2022, l’Amministrazione comunale ha avviato la cessione gratuita del compost prodotto a Scala Erre e al momento sono state consegnate circa 2mila tonnellate di compost, con l’obiettivo di promuovere la cultura del recupero e il rispetto dei principi dell’economia circolare. Si tratta di un compost di qualità, derivato dai rifiuti organici di mense e cucine e scarti della manutenzione del verde e certificato con etichetta ambientale depositata al Ministero delle Politiche agricole economiche e forestali.



È possibile ritirare il prodotto direttamente all'impianto di compostaggio in località Scala Erre, S.P.34, dopo aver presentato richiesta con apposito modulo, inviandolo direttamente al gestore dell’impianto all’email sassari@secitimpianti.it o, in alternativa, consegnandolo a mano negli uffici del Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, in via Ariosto 1.

Il compost non potrà essere commercializzato e quindi venduto ad altri, sarà inoltre consegnato “sfuso”, per cui il richiedente dovrà munirsi di apposito contenitore e mezzo idoneo per il suo trasporto.