S.A. 28 febbraio 2024 Academy Nobento da marzo a dicembre Un calendario di oltre 20 incontri, da marzo a dicembre, aperti al territorio. L’Academy Nobento avvierà i corsi il prossimo 5 marzo con un corso motivazionale tenuto dall’Amministratore Unico di Nobento Andrea Alessandrini



ALGHERO - Al via l’annualità 2024 dell'Academy Nobento, il centro di formazione, accreditato dalla Regione Sardegna, nato lo scorso anno in seno alla Nobento SPA con l’obiettivo di offrire al territorio un cartellone di attività formative. «Investire sulla crescita delle figure professionali interne ed esterne alla nostra realtà è la giusta strada per affrontare le sfide che ci aspettano, è una responsabilità sociale che mi sono assunto come persona e che ci siamo assunti come azienda», sottolinea Andrea Alessandrini.



Per l’intero 2024 Nobento SPA offrirà un ventaglio di corsi formativi che l'Academy ha suddiviso in diversi filoni. Il settore professional si concentrerà su corsi facilmente spendibili sul mercato del lavoro. Il settore motivazionale permetterà ritrovare di le giuste energie per iniziare un percorso di realizzazione e di crescita personale. Con i corsi del filone family, attivato in linea alla certificazione Family Audit di cui gode l’azienda, si supporteranno le famiglie su tematiche legate alla genitorialità, le difficoltà di comunicazione, i disturbi della crescita. Con il settore sportivo si potrà partecipare a momenti di formazione tecnica, il filone dedicato ai giovani offrirà, invece, formazione sulle lifeskills e nell’autoimpiego. Dalla fotografia e post-produzione all’intelligenza artificiale, dalla gestione dei conflitti alle neuroscienze, dai disturbi alimentari al corso di disostruzione pediatrica e BLSD.



L’Academy Nobento avvierà i corsi il prossimo 5 marzo con un corso motivazionale tenuto dall’Amministratore Unico di Nobento Andrea Alessandrini. L’intero calendario dei corsi è consultabile al link: https://academy.nobento.it/. «L’Academy Nobento per l’anno 2024 si pone come obiettivo quello di rinforzare e consolidare il rapporto di formazione e condivisione con le realtà produttive del territorio e ancor più con tutte le persone che avranno piacere di accrescere le proprie competenze su vari ambiti – spiega il Direttore Academy Giampietro Moro - Anche per il 2024 il calendario sarà ricco di appuntamenti e di corsi che certamente sapranno catturare l’attenzione e l’apprezzamento da parte dei più. Vi aspettiamo come sempre con grande piacere dentro la nostra realtà industriale e formativa». Un calendario di oltre 20 incontri, da marzo a dicembre, aperti al territorio che valorizzeranno quanto l’azienda sta facendo per il territorio.