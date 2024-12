Cor 29 febbraio 2024 Match salvezza per la Futsal Alghero Nel prossimo turno altra partita importante per il discorso salvezza, sul campo del Castellamonte, che attualmente occupa l’ultimo posto. Sconfitta pure l’Under 19, 5-0 sul campo del Monastir



ALGHERO - Sconfitta pesante in ottica salvezza per la Futsal Alghero in serie B. Sabato scorso a Usini contro il Real Five Rho. I giallorossi avevano chiuso in vantaggio 2-1 il primo tempo con le reti di Idili e Fiori ma nella ripresa la formazione ospite ha ribaltato la situazione, portandosi in vantaggio sul 3-2. A meno di un minuto dalla fine il pareggio algherese, ancora con Fiori, ma il Real Five Rho la spunta approfittando di una disattenzione della Futsal Alghero. In classifica la squadra di mister Monti scivola al penultimo posto, staccata di un punto dal Ce Chi Ciak. Nel prossimo turno altra partita importante per il discorso salvezza, sul campo del Castellamonte, che attualmente occupa l’ultimo posto. Sconfitta pure l’Under 19, 5-0 sul campo del Monastir. I giovani giallorossi, nonostante i progressi mostrati anche in questa partita, hanno pagato l’inesperienza rispetto agli avversari. La formazione algherese resta a quota 23, al quinto posto.