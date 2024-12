Cor 9 marzo 2024 Roberta Balestrucci, nuovo libro a Sassari Presenterà l’opera giovedì 14 marzo nella libreria Koinè Ubik di Sassari alle 20. Al suo fianco, Andrea Pau. L’incontro è realizzato in collaborazione con la casa editrice Rizzoli, la libreria Koinè Ubik di Sassari, lo Studio Massaiu e Florgarden



SASSARI - Roberta Balestrucci torna in libreria con un nuovo libro per ragazzi, “Parenti serpenti”: una carrellata di personaggi “invadenti, nullatenenti, prepotenti, vincenti…”, proprio come i parenti che ognuno ha ricevuto in dote per caso o per scelta. Una guida semiseria che aiuta a riconoscere pregi e difetti dei congiunti e, perché no, anche i propri.



Balestrucci presenterà l’opera giovedì 14 marzo nella libreria Koinè Ubik di Sassari alle 20. Al suo fianco, Andrea Pau. L’incontro è realizzato in collaborazione con la casa editrice Rizzoli, la libreria Koinè Ubik di Sassari, lo Studio Massaiu e Florgarden.



Roberta Balestrucci, classe 1983, è nata a Macomer dove vive e lavora. Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia e narratrice per professione, presso il Centro Servizi Culturali di Macomer si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione della lettura. Ha pubblicato, tra gli altri, “Imon. La madre terra” (Radici Future, 2018), “Ken SaroWiwa – Storia di un ribelle romantico” (BeccoGiallo, 2018), “Storie di grandi uomini e delle grandi donne che li hanno resi tali”(Hop, 2018), “Annie. Il vento in tasca” (Sinnos, 2019), “Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle” (BeccoGiallo, 2021), “La città del muro” (Sinnos, 2022).