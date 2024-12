G.P. 10 marzo 2024 La crisi demografica della Sardegna e la bassa natalità



Si sono appena svolte in Sardegna le elezioni regionali, ma il tema natalità è entrato solo marginalmente nel dibattito elettorale. Eppure, la Sardegna è caratterizzata da una bassissima fecondità e da prospettive estremamente negative per il futuro della sua popolazione, specialmente nelle aree interne