S.A. 14 marzo 2024 Laboratori pasquali nelle biblioteche di Sassari A partire dal 19 marzo sono previsti tre pomeriggi di letture e laboratori rivolti a bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. Necessaria la prenotazione



SASSARI - Proseguono le attività organizzate dalle biblioteche comunali per avvicinare bambine e bambini alla lettura e abituarli a vivere la biblioteca come luogo di incontro e socializzazione. A partire dal 19 marzo sono previsti tre pomeriggi di letture e laboratori rivolti a bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. Gli appuntamenti, con inizio alle 17, si terranno martedì 19 marzo nella biblioteca comunale di Palazzo d’Usini in piazza Tola, mercoledì 20 marzo in quella di Li Punti in via Vittorino Era e giovedì 21 marzo nella biblioteca di via Padre Luca a Caniga. Dopo la lettura animata del libro “L’allegra officina delle uova di Pasqua”, i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di coniglietti pasquali.