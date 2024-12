Cor 19 marzo 2024 Giacomo Idda fa 100, gli auguri della città Nato a Villanova, si è trasferì ad Alghero alla fine degli anni 60, dove fino alla pensione ha lavorato nella Cooperativa Edile Sardegna. Con la moglie Maria Rita Riu ha avuto ben 5 figli, oggi tutti presenti insieme ai 10 nipoti e ai 3 pronipoti per festeggiare con un brindisi



ALGHERO - Oggi compie 100 anni il Sig. Giacomo Idda ed il sindaco Mario Conoci ha voluto partecipare ai festeggiamenti, omaggiandolo con la pergamena celebrativa per questo grande traguardo. Nato a Villanova, si è trasferì ad Alghero alla fine degli anni 60, dove fino alla pensione ha lavorato nella Cooperativa Edile Sardegna. Con la moglie Maria Rita Riu ha avuto ben 5 figli, oggi tutti presenti insieme ai 10 nipoti e ai 3 pronipoti per festeggiare con un brindisi. Una vita semplice ma intensa quella del Sig. Giacomo, persona simpatica e solare, grande appassionato di calcio, è molto orgoglioso dei suoi nipoti dei quali uno gioca in serie B. «Ancora i migliori auguri al Sig. Giacomo da parte mia e di tutta la città» le parole di Conoci.