Cor 21 marzo 2024 Via Crucis tra le vie della Pietraia si terrà nella serata di venerdì 22 marzo alle ore 20 con partenza dalla Parrocchia di San Giuseppe. Sarà prevista anche una sosta di preghiera per gli ammalati ed il personale sanitario presente all’interno dell’Ospedale Civile



ALGHERO - In occasione dell’inizio della Settimana Santa, insieme alla comunità parrocchiale di San Giuseppe ad Alghero, sarà ripercorsa la via della croce attraversando le vie del quartiere della Pietraia, quelle più storiche in cui si trovano i palazzi popolari di prima fondazione, fino a giungere all’Ospedale Civile. In processione il Grande Crocifisso storico di Ortisei. La Via Crucis si terrà nella serata divenerdì 22 marzo alle ore 20 con partenza dalla Parrocchia di San Giuseppe. Sarà prevista anche una sosta di preghiera per gli ammalati ed il personale sanitario presente all’interno dell’Ospedale Civile quale presidio della sanità territoriale della Città di Alghero e dei comuni circostanti.