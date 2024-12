Cor 21 marzo 2024 Anche Elettra Lamborghini al Girotonno Girotonno Elettra Lamborghini, Uccio De Santis e Umberto Tozzi a Carloforte in occasione della 20^ edizione della rassegna. Spettacoli gratuiti per i visitatori della manifestazione



CARLOFORTE - Ventennale da ricordare per il Girotonno che annuncia il suo calendario di spettacoli in programma a Carloforte. Elettra Lamborghini, Uccio De Santis con Umberto Sardella ed Antonella Genga e Umberto Tozzi sono gli artisti che si esibiranno gratuitamente sul palco della rassegna dedicata all’antica tradizione del tonno rosso del Mediteraneo, in programma dal 30 maggio al 2 giugno sull’isola di San Pietro. «In occasione della ventesima edizione del Girotonno – ha spiegato Stefano Rombi, sindaco di Carloforte - abbiamo voluto regalare al pubblico un mix di artisti di grande successo e popolarità che consentiranno, una volta di più, alla rassegna di affermarsi fra le grandi manifestazioni culturali in Sardegna e in Italia in grado di parlare al grande pubblico».