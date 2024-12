Cor 23 marzo 2024 Cordoglio per la perdita di Tore Pintus Il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero esprime cordoglio per la perdita di un caro amico sincero, appassionato e instancabile. Le parole di Bamonti e Fois



ALGHERO - Il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero esprime cordoglio per la perdita di un caro amico sincero, appassionato e instancabile: Tore Pintus. «Perdiamo una persona attenta alle esigenze del nostro territorio ed impegnato in importanti processi di cambiamento per la città. Un vero Sardista nel cuore e nell'anima. Alla Sua famiglia e alla sezione algherese del Partito Sardo d'Azione le nostre le più sentite condoglianze» le parole del capogruppo Alberto Bamonti.



Cordoglio anche da parte di Pietro Fois, amministratore straordinario della Provincia di Sassari. «Commosso partecipo al lutto della famiglia e di tutta la comunità Sardista. Tore Pintus col suo carattere forte e diretto ha sempre rappresentato un punto di riferimento solido e leale nella politica algherese.Uomo per bene che ha sempre combattuto per migliorare le condizioni di Alghero e di tutta la Provincia.Purtroppo la malattia ha vinto su di lui, ma il patrimonio umano e politico che lascia rimarrà indelebile. Ciao Tore».