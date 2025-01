S.A. 29 marzo 2024 Sassari Latte Dolce sconfitta in casa Terza sconfitta consecutiva per il Sassari Calcio Latte Dolce, che perde davanti al proprio pubblico 1-3 contro il Gladiator. Dopo la sosta pasquale i biancocelesti giocheranno a Roma contro il Trastevere, che ha vinto a Uri con il punteggio di 0-1



SASSARI - Terza sconfitta consecutiva per il Sassari Calcio Latte Dolce, che perde davanti al proprio pubblico 1-3 contro il Gladiator. Dopo lo 0-0 del primo tempo, i campani entrano in campo col piglio giusto e firmano lo strappo decisivo nei primi 5’ della ripresa con le reti di Mancini e D’Anna. Dopo la sosta pasquale i biancocelesti giocheranno a Roma contro il Trastevere, che ha vinto a Uri con il punteggio di 0-1. Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano senza creare particolari occasioni degne di nota e la prima occasione è per il Gladiator: Messina viene servito a tu per tu davanti a Carboni, ma da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. I campani provano a imprimere il pallino del gioco e al 21’ è la traversa a salvare il Sassari Calcio Latte Dolce sul tiro di Navas, con Carboni abile a toccare la palla di quel tanto che basta.



I ragazzi di mister Giorico, però, nella seconda parte del primo tempo riescono a rendersi pericolosi e al 34’ Olivera va vicino al gol con un colpo di testa, che termina di poco a lato. Due minuti più tardi padroni di casa ancora pericolosi: Aru trova Piga, che, dopo un bello stop, da posizione defilata calcia a lato. Nei minuti finali della prima frazione sono sempre i sassaresi ad avere in mano il pallino del gioco, ma i primi 45’ si concludono sul punteggio di 0-0. Al ritorno dagli spogliatoi, vantaggio Gladiator dopo 30”: cross di Navas, che serve Mancini e sottoporta il centravanti nerazzurro firma la rete dello 0-1. Dopo lo svantaggio arriva la timida reazione del Sassari Calcio Latte Dolce, ma proprio dagli sviluppi di un calcio d’angolo per i sassaresi, gli ospiti partono in contropiede e al 50’ sull’asse Mancini-D’Anna, il Gladiator si porta sullo 0-2 al 50’.



Il Sassari Calcio Latte Dolce, come successo dopo il primo svantaggio, si riversa subito in avanti e al 53’ Grassi accorcia le distanze: cross di Scognamillo, Gemito respinge sui piedi del centravanti classe 2003, che realizza la rete dell’1-2. Galvanizzati dalla rete, i padroni di casa provano a rendersi pericolosi in più di un’occasione e al 67’ l’arbitro ammonisce Grassi per simulazione in seguito a un contatto dubbio dentro l’area. Mister Giorico inserisce forze fresche, ma all’85’ gli ospiti chiudono la partita: intervento sfortunato di Russu, D’Anna trova Liccardi e il tap-in del giocatore nerazzurro vale l’1-3. Nel recupero i sassaresi, con Mureddu, Muscas e Marcangeli, vanno più volte vicini al 2-3, ma anche con una buona dose di sfortuna, il match termina sul definitivo 1-3.



SASSARI LATTE DOLCE - GLADIATOR 1-3

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Aru (36’ st Muscas), Cabeccia, Russu, Pilo; Piga (14’ st Kaio Piassi), Olivera (34’ st Johnson); Salaris (24’ st Mureddu), Saba, Grassi; Scognamillo (36’ st Marcangeli).

A disposizione: Piana, Patacchiola, Pireddu, Piredda. Allenatore: Mauro Giorico

Gladiator: Gemito; Mansi, ioio, Finizio; Aruta, Navas (22’ st Staiano), Pizzutelli (10’ st Visconti), D’Anna, Onesto; Messina (36’ st Liccardi), Mancini (14’ st Fernandes).

A disposizione: Marone, Di Lorenzo, Castaldo, Alfano, Tarcinale.

Allenatore: Antonio Foglia Manzillo

Marcatori: 46’ Mancini (G), 50’ D’Anna (G), 53’ Grassi (SLD), 85’ Liccardi (G)

Ammonizioni: Piga (SLD), Cabeccia (SLD), Grassi (SLD), Pizzutelli (G), Mancini (G), Ioio (G)

Arbitro: Dylan Marin (Portograuro)

Assistenti: Mateo Sadikaj (Mestre), Flavius Costel Condrut (Castelfranco Veneto)



Nella foto: Alessio Grassi del Latte Dolce