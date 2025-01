S.A. 10 aprile 2024 Lavori all´Ecocentro di via Montello a Sassari La struttura di via Montello a Sassari rimarrà chiuso per l´esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria da giovedì 11 a sabato 13 aprile e riaprirà regolarmente lunedì 15 aprile



SASSARI - L'ecocentro di via Montello a Sassari rimarrà chiuso per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria da giovedì 11 a sabato 13 aprile e riaprirà regolarmente lunedì 15 aprile. Da questa data, resterà aperto solo l'ingresso dalla via Montello e soltanto la mattina mentre, per questioni logistiche, continuerà a rimanere chiuso i pomeriggi. È sempre aperto l'ecocentro di Funtana di Lu Colbu a Caniga, dal lunedì al venerdì dalle 9:45 alle 18:30 (orario continuato) e il sabato dalle 12:30 alle 16:45. Sono attivi il punto di raccolta di piazzale Segni, tutti i martedì dalle 8.30 alle 13, e quello di via Camboni (Li Punti), tutti i giovedì dalle 8.30 alle 13, oltre ai punti di raccolta mobile presenti nell'Agro, secondo le date e gli orari indicati nel calendario del servizio di ritiro rifiuti "porta a porta".