S.A. 10 aprile 2024 Asfalto scivoloso, auto si ribalta sulla Due Mari I tre passeggeri della vettura sono stati accompagnati al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco, Polizia Locale e 118



ALGHERO - Incidente stradale questa mattina nella strada Dei Due Mari, a pochi chilometri dall'ingresso di Alghero. Intorno alle 9 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, è stata allertata per la messa in sicurezza di una vettura ribaltata in cunetta. A causare il sinistro l’asfalto viscido, che ha fatto perdere il controllo dell'auto al conducente. I tre passeggeri della vettura sono stati accompagnati al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Sul posto Polizia Locale e 118.