S.A. 15 aprile 2024 Alghero batte Santa Giusta e segue la Nuorese 2-0 al “Pino Cuccureddu” grazie alle reti messe a segno da Baraye allo scadere del primo tempo e Masala poco dopo il 90’. I giallorossi restano a -1 dalla Nuorese



ALGHERO - Tre punti d’oro per l’Alghero al “Pino Cuccureddu” grazie al 2-0 sul Santa Giusta nel match della 29ª giornata del girone B di Promozione. Una partita difficile, come previsto, contro una formazione che ha cercato di uscire indenne per strappare punti salvezza. Con la vittoria di oggi i giallorossi restano in scia della capolista Nuorese. Primo tempo che si apre con una buona occasione per gli ospiti: al 4’ colpo di testa di Piras ma Piga è reattivo. Al 28’ sempre il numero 11 del Santa Giusta colpisce l’incrocio dei pali. Al 34’ anche l’Alghero ha una clamorosa chance per portarsi in vantaggio sull’asse Meloni-Baraye, con un bel pallone messo nel cuore dell’area dal senegalese e la conclusione di prima di Manunta che finisce poco sopra la traversa. Al 37’ Iesu ci prova direttamente dalla bandierina e colpisce la traversa.



Quando sembra che le squadre possano andare all’intervallo sullo 0-0, ecco il guizzo vincente di Baraye: il numero 9 giallorosso si libera di alcuni avversari al limite dell’area e con un preciso rasoterra sinistro batte il portiere del Santa Giusta. A inizio ripresa Mereu impegna l’estremo difensore ospite su punizione, mentre al 9’ è il Santa Giusta a mettere i brividi al pubblico del “Pino Cuccureddu” con una bella azione personale del neo entrato Pibiri che supera in velocità alcuni avversari poi fa partire un bel diagonale destro sul quale Piga si fa trovare pronto. A metà ripresa due buone occasioni per Urgias e Meloni, poi succede poco altro sino al raddoppio, arrivato nel primo minuto di recupero: bella palla di Marco Carboni sul primo palo dove il più lesto sotto porta è il neo entrato Masala. Un gol pesantissimo che regala tre punti fondamentali all’Alghero nella corsa per l’Eccellenza.



ALGHERO – SANTA GIUSTA 2-0



ALGHERO: Piga, Manunta, Dore, P. Carboni, Mereu, Urgias, Ruben Feliz (45’ st Masala), Mula, Baraye, M. Carboni, Meloni (34’ st Puddu). In panchina: Marcomini, Giorgi, Sini, Milia, Stumpo, Franchi, Pinna. Allenatore: Gian Marco Giandon

SANTA GIUSTA: Parisi, Frau, Pavcic, Fernandez, Scanu, Caballero, Dayawa (1’ st Pibiri), Piras (29’ st Miscali), Cau (37’ st Ruiz), Lodeiro (10’ st Laconi), Iesu. In panchina: Pinna, Zonca, Simbula, Lo Cascio, Garau. Allenatore: Marco Piras

ARBITRO: Simone Fonnesu di Sassari

RETI: 45’ pt Baraye, 46’ st Masala

NOTE: ammoniti Manunta, Ruben Feliz e M. Carboni per l’Alghero, Miscali e Laconi per il Santa Giusta